Sem spoiler! 10 pontos para ver 'Lost' na Netflix

'Lost' chegou ao fim em maio de 2010, com um final surpreende - (crédito: Divulgação/ABC Studios)

A série Lost entrou, nesta quinta-feira (15/8), para o catálogo da Netflix. A produção, que estreou em 2004, fez grande sucesso durante as seis temporadas lançadas. Lost chegou ao fim em maio de 2010, com um final surpreendente.

A série conta a história de sobreviventes de um voo que estava milhas fora do curso e caiu em uma ilha que abriga um grande sistema de segurança. O local conta com diversos segredos, incluindo uma série de abrigos subterrâneos e um grupo de pessoas escondido nas sombras. Confira abaixo dez fatos de Lost (sem spoiler):

1. Episódio piloto foi um dos mais caros da história

O episódio piloto de Lost foi um dos mais caros da história, tendo custo de 10 a 14 milhões de dólares.

2. Primeiro episódio teve mais de 18 milhões de espectadores

Mais de 18 milhões de pessoas acompanharam o primeiro episódio da série. O programa foi exibido pela primeira vez nos Estados Unidos, por meio da rede de televisão ABC.

3. Uso de um avião real

A cena que mostra os restos do acidente foi criada com um avião real. A aeronave usada foi destruída na praia de Mokuleia, localizada na cidade em Oahu, no Havaí, local onde a série foi gravada.



4. Série não foi aprovada desde o início

Presidente da ABC na época, Llyod Braun revelou que os produtores não gostaram da ideia da série no início. Durante uma reunião da emissora, o chefe de desenvolvimento de dramas foi o único que gostou da história e contratou o escritor Jeffrey Lieber para trabalhar nela.

5. Mudança no nome da série

Inicialmente, Jeffrey Lieber decidiu nomear a série de Nowhere (Lugar nenhum), mas a versão não foi aprovada. Na sequência, Braun renomeou a produção de Lost, inspirado em um reality show da NBC lançado em 2001.

6. Personagens foram escolhidos na sorte

Os roteiristas de Lost fizeram uma reunião para decidir qual personagem seria interpretado por cada ator. No final, decidiram escolher tirando o nome dos personagens de um chapéu.

7. Atores não sabiam como seriam os cenários

Os atores tiveram os olhos vendados na gravação do primeiro episódio, até o momento de ligar as câmeras. O objetivo era captar a reação surpresa dos personagens.

8. Ideia inicial

A ideia original de Lost focaria em náufragos que se civilizariam a partir do 14º episódio.

9. Greve de roteiristas

A quarta temporada de Lost tem 14 episódios a menos. Isso ocorreu por conta de uma greve de roteiristas na época.

10. Mundo paralelo

Existe um mundo paralelo na internet relacionado à série. Há uma página oficial da companhia aérea fictícia Oceanic Airlines, que conta com uma advertência de que todos os voos foram cancelados devido à tragédia com o 815, que é o avião de Lost.