Peça sobre Marilyn Monroe explora aspectos como solidão e depressão

Sob direção de Ana Isabel Augusto, que veio ao Brasil exclusivamente para dirigir a peça, Marilyn, por trás do espelho é um monólogo solo da atriz Anna Sant Ana sobre a vida controversa de Marilyn Monroe. A morte da artista completa 62 anos neste mês de agosto.

A peça convida o público a uma reflexão sobre solidão e depressão e traz um olhar fora do usual para a vida da estrela do cinema. A atriz Anna Sant’Anna é protagonista e idealizadora do espetáculo. “Eu comecei uma pesquisa em 2012 sobre a Marilyn Monroe, por conta de dois espetáculos seguidos que fiz e que tive que estudar cenas dela. Comecei a achar muita coincidência, e aquilo me fez desejar fazer uma pesquisa mais aprofundada", conta a atriz, que desde então estuda a vida da atriz, especialmente os últimos anos. "Percebi que, atrás de uma artista tão controversa, considerada símbolo de glamour e sensualidade, havia uma mulher como qualquer uma de nós, que tinha desejos, medos, frustrações, inseguranças e, principalmente, uma solidão que a acompanhava. Dez anos depois aqui estamos nós contando essa história, e cumprindo nosso papel como artistas de proporcionar uma identificação do público com o teatro”, diz Anna Sant’Ana.

O espetáculo vem sendo apresentado há dois anos. Já foram feitas três temporadas no Rio de Janeiro, São Paulo. Agora, a peça circulao pelo país. Depois de Fortaleza, Marilyn, por trás do espelho desembarca em Brasília neste finm de semana no Brasília Shopping. Anna Sant’Ana fez um preparo físico e vocal intenso para atuar no monólogo, que tem uma hora e meia de duração. Em 2022, a peça recebeu o prêmio Cenym 2022 nas categorias Melhor Monólogo e Melhor texto original.

“Tudo que colocamos no espetáculo é muito próximo da realidade e, principalmente, muito próximo da forma que ela gostaria de ser retratada”, destaca Anna. Marilyn Monroe se consolidou como uma das maiores estrelas de Hollywood e um dos maiores símbolos sexuais do século 20. A atriz morreu no dia 4 de agosto de 1962, aos 36 anos, em uma situação controversa cheia de mistérios. “Marilyn lutou por muitos anos contra esse estigma que Hollywood colocou nela de ‘loira burra’. Ela era uma mulher extremamente inteligente, lutou muito pela carreira, pelo espaço dela. Busquei pela essência da Norma Jean (nome de batismo da Marylin).”

A diretora Ana Isabel possui vasta experiência em teatro e formação de atores. Dirige, em Lisboa, o grupo de teatro do ISCTE-IUL, que fundou em 2001. Iniciou a trajetória teatral com a companhia brasileira Os Satyros, em 1996. “A mensagem que eu gostaria que o público extraísse do espetáculo — principalmente o feminino— é a força e a coragem. Marilyn era muito além de um símbolo sexual, com uma história muito sofrida”, finaliza Anna Sant'Ana.









Serviço

Marilyn, por trás do espelho

Direção: Ana Isabel Augusto. Com Anna Sant'Ana. Desta sexta (16/8) a domingo (18/8), às 20h, no Teatro Brasília Shopping (SCN Quadra 05 – Asa Norte). Ingressos: R$70, R$35 (meia) e R$50 (ingresso solidário), no Sympla ou na bilheteria do teatro. Não recomendado para menores de 14 anos