Curumim, do grupo ATA, ganha sessões para estudantes da rede pública

Realizada pela Agrupação Teatral Amacaca (ATA) em parceria com o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal a peça de teatro Curumim será apresentará em duas sessões voltadas para estudantes de escolas públicas do DF nesta quarta-feira (21/8), às 9h. A exibição será feita no gramado do Parque da Cidade, com entrada gratuita. A peça aborda temas como empatia e solidariedade e foi concebida para a primeira infância.

O enredo contou com consultoria do autor índígena Kaká Werá, autor do livro Uga, que serve de ponto de partida para a história contada na peça. A tartaruga Uga e seu melhor amigo, o jabuti Jabu, vão em busca das deliciosas jabuticabas, descobertas por Leta, a borboleta, em uma caminhada pela floresta. Sem avistar a jabuticabeira, os dois amigos se encontram em situações de perigo e de desafios.

De forma lúdica, o enredo busca inspirações na cosmogonia e mitologia indígenas. Estão lá mitos formadores de diversas etnias. A companhia ATA busca descobrir novas formas de dramaturgia a partir de diferentes técnicas gestuais e vocais, além de usar a música como elemento para construção das narrativas.





Serviço

Curumim

Peça com o grupo Agrupação Teatral Amacaca (ATA). NEsta quarta-feira (21/8), às 9h e às 10h10, no gramado do Parque da Cidade (SRPS - Asa Sul, Brasília), acesso pelo estacionamento 8. Classificação indicativa livre Entrada gratuita

