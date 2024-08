Café com Viola está volta para celebrar o Dia do Folclore Brasileiro

No sábado (24/8), o Café com Viola — evento produzido pelo violeiro Volmi Batista e pelo Clube do Violeiro Caipira — realiza a 3ª edição, no Museu Vivo da Memória Candanga. Idealizado e realizado em 2022 e 2023, teve duas edições no ano de 2024. A entrada é franca.

A programação conta com um tradicional café da manhã, com a contribuição do público, apresentações artísticas de músicos locais, além de uma Roda de Prosa. Entre os musicistas convidados estão o produtor Volmi Batista, precursor da Música e Viola Caipira com mais de 40 anos de história no cenário cultural brasiliense, e a violeira Dayane Reis. As performances começam a partir das 9h da manhã.

O Museu Vivo da Memória Candanga, local do evento e patrimônio tombado pela sua importância no pioneirismo de Brasília, também oferece exposições e atrações para crianças, como brinquedos e cineclubes. O projeto tem como objetivo resgatar a cultura e as tradições populares caipiras, lutando pela resistência, preservação e manutenção da mesma. A ideia principal é criar uma tradição comunitária que leva a arte de forma gratuita para a comunidade, sejam jovens, adultos, idosos ou crianças





Serviço

Café com Viola

Sábado (24/8), das 9h ao 12h, no Museu Vivo da Memória Candanga (Núcleo Bandeirante - Setor JK, Lote D - Brasília, DF). Classificação indicativa livre. Entrada gratuita