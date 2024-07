Museu Vivo da Memória Candanga recebe o Café com Viola neste sábado (13/7)

O Museu Vivo da Memória Candanga recebe um evento diferente neste sábado (13/7). O Café com Viola trará para o local uma programação que consiste em um café da manhã coletivo, apresentações artísticas, roda de prosa e palco aberto para artistas e simpatizantes das artes. A iniciativa é realizada pelo Clube do Violeiro Caipira de Brasília.

O projeto pretende promover a integração comunitária, inserir a arte nas comunidades por meio da música, revelar e valorizar os artistas locais, criar oportunidades e difundir as manifestações tradicionais ligadas à música e viola caipira. Com isso ele conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

A data do evento é no dia Nacional da Música e Viola Caipira, escolhido assim para fazer uma homenagem para todos aqueles que passam a frente esta tradição dos violeiros brasileiros. O dia foi instituído pela Lei n.º 14.472 em 2022



Serviço

Café com Viola

Sábado, no Museu Vivo da Memória Candanga (Setor JK, Lote D) 9h às 12h. Entrada gratuita.