"Aprendo todo sábado", afirma Talitha Morete, apresentadora do É de casa

À frente de um dos programas matinais mais bem-sucedidos da Globo, Talitha Morete comemora dois anos de É de casa. Formada em jornalismo, a comunicadora leva na bagagem 14 anos de carreira, sendo 12 deles na principal emissora do país. Além de apresentadora do programa transmitido nas manhãs de sábado, ela também é a responsável, desde 2021, por substituir Ana Maria Braga no comando do Mais você, nas folgas e férias de Ana.

Talitha integrava o elenco da atração há oito anos, fazendo reportagens e quadros especiais, quando foi convidada para assumir tal responsabilidade. "Ela é a rainha da televisão, das manhãs da Globo, não tem como fingir costume", ri a apresentadora. "Ela me deu uma oportunidade como repórter 11 anos atrás, e há quatro confiou em mim para representá-la em seu programa. Me sinto lisonjeada. Só posso agradecer e dar o meu melhor, sempre. Cuido do Mais você com muito amor e carinho", garante.

Apesar da grande exposição no programa de Ana Maria, foi no É de casa que Talitha encontrou seu espaço. "Sinto que amadureci muito nesses dois anos. Eu tenho a oportunidade de aprender todo sábado. E, ali, é preciso lidar com o improviso o tempo todo, porque são quase 5h ao vivo. Está sendo uma experiência enriquecedora na minha carreira. Estou muito feliz com o que estamos construindo e também sinto esse carinho do público", conta a jornalista.

"O É de casa é o programa onde o Brasil todo se encontra. Diverso, plural, com informação, diversão, serviço, dicas… a gente abre a janela para mostrar todos os estados, sotaques, culturas, sempre com muita alegria e leveza. As pessoas precisam de um pouco de diversão aos finais de semana, porque o dia a dia não é nada fácil. Tenho a honra de poder levar um pouco de alegria para a casa das famílias brasileiras", complementa.

Crescimento profissional

Em mais de uma década na Globo, Talitha também teve oportunidade de participar do extinto Domingão do Faustão e comandar o Expedição Brasil, quadro do Esporte espetacular. "Todos os programas foram importantes para o meu crescimento profissional. O Domingão foi o meu primeiro programa na TV aberta. No Esporte espetacular, consegui mostrar um lado aventureira completamente diferente de todos os outros trabalhos. Foi um baita desafio e uma superação pessoal", relata.

As diversas experiências no canal da família Marinho foram essenciais para o crescimento profissional de Talitha, assegura a comunicadora. "Eu passo mais tempo no trabalho do que com a minha família. Gosto muito de trabalhar e faço com amor. A minha carreira foi praticamente toda ali. Entrei uma menina, cresci, aprendi muito, sigo aprendendo, evoluindo e me sinto motivada todos os dias", afirma.

Para o futuro, no entanto, Talitha manifesta apenas um desejo: "Que eu possa continuar levando alegria e leveza para as famílias brasileiras."