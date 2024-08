Batalha de rimas toma conta do Paranoá neste sábado (31/8)

A Praça Central do Paranoá será palco do projeto Divas da Rima neste sábado (31/8), a partir das 16h. O evento gratuito trará as duplas selecionadas para disputar prêmios em dinheiro e troféus, além de oferecer shows dos grupos Atitude Feminina e Rap Dona das Rimas e as DJs Maoli e Ketlen.

A iniciativa busca promover o reconhecimento de rappers e MCs da região, principalmente mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+. “Queremos valorizar a cultura da periferia e abrir espaço para novos artistas que têm dificuldade de concorrer dentro do hip hop”, enfatiza, em nota, Angélica Martins, idealizadora do Divas da Rima.

Após a seletiva realizada no mês passado, dez duplas foram escolhidas para concorrerem a R$ 8 mil em prêmios. O primeiro lugar receberá R$2.300 e um troféu, enquanto o segundo e o terceiro lugar receberão, respectivamente, R$ 800 e R$ 600.