Projeto Ijexá com Gana encerra turnê com festival em Ceilândia neste sábado

A turnê Ijexá com Gana encerra as apresentações neste sábado (31/8), a partir das 19h30 no Cio das Artes, em Ceilândia. O encerramento será marcado por uma celebração artística que reunirá músicos, artistas convidados e oficineiros. O projeto vem sendo realizado desde maio deste ano.

Ijexá com Gana já passou pelos palcos das escolas da rede pública de Ceilândia e Samambaia, levando a cultura africana e afro-brasileira para os espaços educativos do DF. O objetivo do festival é levar aos jovens estudantes um contato único com a música, a ancestralidade e a história, fortalecendo a identidade cultural e valorizando as raízes africanas no Brasil. Entre os artistas convidados estão Rubens MC no Beat, Gã Star, Amílcar Paré e Laady B.

Pedro, oficineiro e pedagogo, explica que a apresentação no Cio das Artes em Ceilândia é o ponto alto do projeto, dando oportunidade a diversos alunos da rede pública do DF de poderem experimentar e conhecer mais essa cultura, “O resgate das culturas afro-brasileiras e africanas e suas influências na formação do nosso povo é super importante para perceber essas semelhanças que acontecem o tempo todo e, às vezes, a gente nem se dá conta, por conta do processo histórico do nosso país”, explica Pedro.

Laady B, outra artista convidada a se apresentar no festival, conta que se sente orgulhosa do trabalho e reforça a importância da valorização da música preta brasileira, “Eu me sinto muito lisonjeada em fazer parte da conclusão desse curso, porque faço parte do levante da cultura afro, do reconhecimento do tambor enquanto método educacional. Esse projeto vem muito no intuito de trazer empoderamento e reconhecimento da população periférica, que tem muito a agregar”, diz Laady B.

Com oficinas de flauta, canto, percussão e a formação de um grupo musical com os membros do Ijexá com Gana, o projeto investe em encontros significativos para a população periférica do DF, “Nossos encontros foram muito enriquecedores, com as trocas e convivências que tivemos nos ensaios. Nas apresentações nas escolas, parece que aprendemos mais com os alunos, do que eles com a gente”, revela Dora Revolusie, poetisa que participou das oficinas do projeto Ijexá com Gana ao longo do mês de agosto.





Serviço

Encerramento do festival Ijexá com Gana

No Cio das Artes, em Ceilândia, a partir das 19h30. Entrada gratuita.