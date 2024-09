Espetáculo de dança ‘Memórias da Água’ é realizado este mês no CCBB

O Centro Cultural Banco do Brasil será palco do espetáculo de dança Memórias da água, realizado nesta quinta-feira (5/9) e nesta sexta-feira (6/9), às 20h. Haverá apresentações também nos dias 12 e 13 de setembro, a partir das 20h, e nos dias 7, 8, 14 e 15 de setembro, às 18h, no Teatro do CCBB, em Brasília.

O projeto apresenta a cultura da dança afro contemporânea, a relação do ser humano com a água, simbolizando memórias, emoções e fluidez da vida. Na cultura angolana, a água simboliza a vida, a purificação, a espiritualidade e a renovação. “O público terá a oportunidade de ver uma obra inédita, feita por artistas de Angola e do Brasil, que trabalham o afro contemporâneo e toda essa ligação entre os povos e as culturas”, conta a diretora artística e coreógrafa Lenna Siqueira, em nota.

O espetáculo Memórias da água também destaca o lugar que a água ocupa na tradição angolana, principalmente entre os povos Bantu. Eles acreditam que o elemento tem um lugar central na cosmologia, sendo vista como uma passagem entre o mundo dos vivos e dos espíritos. Na peça, os bailarinos se movem com fluidez tornando o ballet hipnótico. “É sobre a memória do corpo, da água, onde não sabemos onde começa e termina nosso caminho. O espetáculo também nos desafia a aproveitar as diferentes qualidades, diferenças e diversidade da água sem perder a trajetória”, destaca Lenna Siqueira.





Serviço

Memórias da Água

Nos dias 5/9, 6/9, 12/9 e 13/9, a partir das 20h e nos dias 7/9, 8/9, 14/9 e 15/9 às 18h, no Teatro do CCBB, em Brasília. Ingressos a partir de R$15 (meia-entrada) disponíveis no site: https://ccbb.com.br/brasilia/ .