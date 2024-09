Lab Juv encerra projeto com curta exibido no Espaço Renato Russo

O projeto de ciclos formativos Lab juv encerra a primeira etapa de estudos culturais para jovens. A pré-estreia do curta-metragem Um dia especial celebra o final de quatro meses de oficinas de direção, roteiro, edição, produção e fotografia. A obra produzida totalmente pelos alunos e mentores do projeto será exibida no domingo (15/9), no Espaço Cultural Renato Russo, com entrada gratuita.

O curta é baseado no conto A louça de enfeite, de Kaju Ataíde, participante do curso. A narrativa explora a herança e a memória familiar da personagem Juju na relação com a avó. A menina de 9 anos admira a cristaleira da avó e espera o momento especial, que parece nunca chegar, para as louças guardadas serem usadas. Na cristaleira mora a maior curiosidade da criança: a última taça do conjunto, que vive separada dos demais.

Todos os envolvidos no processo de produção do curta são participantes do projeto. O roteiro é assinado por Edgar de Assis, Laís Evelyn, Ramon Lima, Renata Diniz e Kaju Ataíde. A direção é de Anna Raquel e Beth Virgens, que também protagonizam a neta e a avó respectivamente. Elenita Moreira, Dilza Escarpa e Elo dão vida aos coadjuvantes, e o ator, diretor e professor João Antônio faz uma participação especial. O projeto aguarda mais duas etapas para ser finalizado completamente.

LAB JUV | Um Dia especial (foto: Humberto Araujo)

Serviço

Um dia especial

Do Lab Juv

Pré-estreia do curta no domingo (15/9), às 15h30, no Espaço Cultural Renato Russo (CRS 508 bloco A). Entrada gratuita. Transporte gratuito saindo às 14h30 da Casa Afrolatinas (Varjão), passando às 14h50 pelo estacionamento superior da Rodoviária (em frente ao Conic).