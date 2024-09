Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro leva cultura regional para o palco

Os dois últimos dias da quarta edição do Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro têm programação com quatro espetáculos que transformam o Centro Tradicional de Invenção Cultural em um grande palco. A programação de hoje tem uma roda do Seu Estrelo e Fuá de Terreiro, que realiza o festival, e um espetáculo de Aguinaldo, mestre de cavalo marinho.

Em A flor da cana, Aguinaldo revisita a infância para falar de uma realidade comum no meio rural nordestino. Mestre de cavalo marinho, o artista começou a cortar cana na infância e trabalhou muito antes de se transformar em criador da brincadeira popular. "Ele é um dos maiores mestres de cavalo marinho e criou um espetáculo solo para ele, a partir da troca com pessoas de fora que vinham conhecer a brincadeira", destaca Tico Magalhães, idealizador do festival. No espetáculo, Aguinaldo conta a própria história misturada às figuras do cavalo marinho.

Depois de Aguinaldo, o Seu Estrelo traz para o palco a quarta das seis rodas de histórias que tem no repertório. Com o título de O amor é um rio sem margem, o espetáculo conta uma história de amor que se passa em pleno Cerrado. Uma companhia de circo tenta chegar a Brasília para a inauguração da cidade, mas, quando resolve parar à beira de um rio para um banho, é atingida por uma tromba d'água. O incidente transforma cada integrante do circo em um peixe típico da região.

Nessa fantasia criada por Tico Magalhães e pela trupe de 20 pessoas, Tonho vira numa piaba e Isabé, uma cobra. O casal estava à beira de declarar o amor de um pelo outro quando é atingido pela água. "Então a gente abre a roda para entregar o coração de um pro outro, para Tonho entregar o coração para Isabé. E aí aparecem várias coisas entre os dois, como ciúme, morte, várias coisas que a gente vai tendo que lidar. Tudo ligado ao Cerrado e a uma louvação ao rio. A gente sempre fala disso: temos que brincar e louvar o que está perto da gente", explica Tico.

Amanhã, a programação continua com um espetáculo do coletivo EntreVazios sobre mulheres que vieram ajudar a construir Brasília e com uma apresentação de Helder Vasconcelos, que fecha o festival.

Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro

Hoje e amanhã, às 20h, no Centro Tradicional de Invenção Cultural (St. de Clubes Esportivos Sul SES 813). Ingressos no Sympla