Feira do Fuga será realizada neste final de semana (14 e 15/9)

Presença artística em Brasília desde 2018, a Feira do Fuga retorna para mais uma edição neste final de semana (14 e 15 de setembro). Com o intuito de dar visibilidade aos artistas locais da capital, a idealizadora Valéria Pena-Costa recebe 37 convidados para a exposição de obras. Sediado pelo ateliê de Valéria, ela explica que a montagem é feita a partir da cooperação entre os artistas em um espaço pequeno.

O trabalho diário da pintora é desmontado para receber os convidados. Ferramentas e materiais de pintura são guardados para o espaço ser totalmente liberado para todos os artistas. A edição de 2024 receberá profissionais de diversos lugares do Brasil e internacionais. “A feira é didática por ser um aprendizado, principalmente para os jovens da área que vão aprender a lidar com o público e o mercado”, explica Valéria.



A novidade desta edição é uma premiação de reconhecimento para os participantes. Amigo de Valéria, o colecionador Fernando Bueno avaliará as obras em diversos critérios e premiará um dos artistas com um valor simbólico para ajudar na produção. “Quero que os artistas lidem com o público para criar a própria clientela. É uma circulação de trabalho”, argumenta a pintora sobre a interação de artistas veteranos e jovens com os visitantes.



Arte da convidada Pamella Wyla (foto: Arquivo pessoal )

O público abrange colecionadores, curadores e galeristas. Valéria relata orgulhosa que vários artistas ganharam espaços no mercado a partir do contato que a feira proporciona. “Nosso convívio é muito divertido. Recebo depoimentos gratificantes e artistas que participaram. É enriquecedor abrir meu ateliê para meus colegas”, emociona-se. A feira conta com uma pequena praça de alimentação para todos se divertirem até o anoitecer.

Confira a lista dos artistas participantes desta edição:



Ana Flora Bavaresco

Azul

Bruna Zanatta

Caio Caldas

Carlos Lin

Carmen San

Thiago

Carppio de Morais

Daniel Lopes

Débora Passos

Eduardo Daniel

Eduardo Moraes

Felipe Alencar

Flavia Fabiana

Gisel Carriconde Azevedo

Guilherme Pena Costa

Igor Fazio

Júlio Cesar Lopes

Leopoldo Wolf

Lucas Gehre - Editora L.T.G. Press

Luc Venturim

Luisa Günther

Malu Viana

Manu Dib

Marco Rodrigues

Maria Ina

Mário Jardim

Marta Mencarini

Natasha de Albuquerque

Nestor Jr.

Pamella Wyla

Paulo Valeriano

Ricardo Gauthama

Santo Inimigo do Mal

Sergio Leo

Tainá Santos

Valéria Pena-Costa

Wagner Barja





Serviço:

Feira do Fuga

Sábado e domingo (14 e 15/9), das 15h às 21h, no Ateliê da artista (SHIS QI 26 conjunto 5 casa 1). Entrada gratuita