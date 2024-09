Projeto ‘Luziê é festa de sereia’ encerra atividades da temporada

Promovido pelo artista brasiliense Jun, o projeto Luziê é festa de sereia encerra as atividades da temporada no sábado (28/9) e no domingo (28/9). Após circular por regiões administrativas do Distrito Federal no mês de setembro, o evento de encerramento será finalizado em espetáculo no Mercado Sul de Taguatinga.

A iniciativa promove expressões da cultura popular em danças, música e teatro. No sábado (28/9), acontecerá o espetáculo Luziê é festa de sereia velha às 20h. No domingo (29/9), será promovida a oficina Sereiada – Agbê e Dança Invisível às 10h. As tradições africanas presentes em manifestações brasileiras são celebradas no projeto, com destaque para o instrumento agbê. As atrações terão tradução simultânea em libras e monitoramento para deficientes visuais.

‘Luziê é festa de sereia’ (foto: Mariana Guedes)





Serviço

Luziê é Festa de Sereia

Sábado (28/9) e domingo (29/9), às 20h e às 10h, no Invenção Brasileira - Mercado Sul de Taguatinga (QSB 12/13). Entrada franca e livre para todos os públicos.