Projeto que divulga novos designers do DF está com inscrições abertas

O Sense Moda Criativa está com inscrições abertas para a terceira edição. O projeto apresentará cinco novos designers do DF que desenvolveram coleções-cápsulas exibidas em um desfile em novembro. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo formulário disponível neste link até esta segunda-feira (23/9).

Além de visibilidade, a iniciativa busca abrir oportunidades para os designers como abertura da loja própria, colaboração com estilistas renomados e participação em desfiles ao redor do país. Os candidatos inscritos participarão de uma seleção para a escolha dos cinco finalistas mediante os critérios definidos pela banca de curadores composta por três profissionais com carreiras consolidadas na capital federal.

Nesta edição, o tema para o desenvolvimento das peças que os participantes devem criar é “Moda e Inteligência Artificial”. Para a confecção, cada designer receberá R$ 5 mil de incentivo para o financiamento de material e mão de obra. A lista com os selecionados será divulgada no dia 26 de setembro pela conta de Instagram.