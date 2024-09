AFROPUNK Experience chega em São Paulo no mês de dezembro

O AFROPUNK Experience estará, pela primeira vez, na capital paulista para realizar a próxima edição no dia 14 de dezembro no Parque Villa-Lobos. A pré-venda dos ingressos para clientes BB será feita neste sábado (28/9), pela plataforma do Sympla. Entre os artistas convidados estão Anelis Assumpção, Rachel Reis, Yago Oproprio e também a rapper norte americana Doechii e a cantora ganaense-americana Amaarae. Ambas estão fazendo sua estreia no Brasil.

O evento existe desde 2020, tem como objetivo valorizar a cultura afro-diaspórica e se expande pela primeira vez para outras regiões do Brasil. Na edição realizada em Belém, o movimento durou 10 horas, cultuando a singularidade presentes na cultura brasileira. “Após uma edição histórica do festival em 2023, com números expressivos de um público de 50 mil pessoas, alcançando 20.8 milhões de espectadores na transmissão da TV Globo e uma movimentação de cerca de R$19 milhões na economia de Salvador, agora, edificamos a nossa base para nos aproximarmos e celebrarmos as particularidades dentro da cultura brasileira com as edições do Experience”, conta a sócia da IDW, Ana Amélia.

A programação diversa é composta pela presença de dois nomes em ascensão na música mundial: a rapper norte-americana Doechii, que chega com o seu novo álbum Alligator Biter Never Heal, lançado em agosto deste ano, e a cantora e compositora ganaense-americana Amaarae, trazendo um punk com uma voz suave, cantando hits como SAD GIRLZ LUV MONEY, Angels in Tibet e In The Night.





Serviço

AFROPUNK Experience São Paulo

No dia 14/12, no Parque Villa-Lobos. O horário será divulgado na pré-venda dos ingressos no dia 28/9, pela plataforma do Sympla.