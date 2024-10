Cristiano fala sobre acidente e tratamento contra depressão de Zé Neto

O cantor Cristiano, da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, afirmou que está tudo bem com o companheiro. Zé Neto teve um corte na cabeça durante um passeio com quadriciclo no sábado (28/9). "E sangrou muito, então acho que as pessoas que viram a chegada dele no hospital devem ter passado para alguém, mas ele já está bem, rindo. Fiquem tranquilos", relatou Cristiano, neste domingo (28/9).

O cantor também comentou sobre o tratamento de Zé Neto contra a depressão. "Fiquei um mês sem ver ele, e fazia muito tempo que eu não via o Zé com esse semblante vivo, uma pessoa serena, calma, tranquila. O tratamento está dando um resultado magnífico", disse o sertanejo nos stories do Instagram.

Zé Neto mostra cabeça toda costurada após acidente (foto: Instagra Zé Neto )

Além disso, Cristiano contou que a dupla voltará aos palcos em breve. Logo logo estamos de volta, tudo previsto para a volta em dezembro como a gente programou, só notícia boa", pontuou.

Em agosto, Zé Neto informou que estava cancelando os shows até dezembro para focar no tratamento contra depressão e síndrome aguda do pânico.

Em setembro, o cantor destacou que esse tempo que ele tirou para cuidar da saúde foi essencial. "Precisei dar uma pausa das redes sociais para cuidar da minha saúde e me fortalecer. Esse tempo tem sido essencial para meu corpo e minha alma, e agradeço a Deus por essa jornada".