Promoção dá R$ 20 mil para fãs curtirem show de Bruno Mars e Paul McCartney

Bruno Mars e Paul McCartney se apresentam no fim do ano no Brasil - (crédito: AFP e Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Imagina curtir o show de seus ídolos na faixa, com tudo pago e ainda receber um pagamento para criar conteúdo para as redes sociais. Essa é a iniciativa da promoção Fã Profissional, realizada pela Budweiser, que vai premiar fãs com R$ 20 mil, além de hospedagem, transporte, alimentação e ingressos para ver e cobrir os shows de artistas como Bruno Mars, Lenny Kravitz e Paul McCartney.

Além de ter suas despesas pagas, os vencedores vão poder levar um acompanhante, com tudo pago pela marca. O pré-requisito é ter mais de 25 anos e disponibilidade para viajar nas datas dos shows.

Leia também: Ladrões deixam rastro de creme de leite e levam ferramentas em roubo

Para ganhar o prêmio, os interessados devem fazer um cadastro no site. Na segunda etapa, os selecionados passarão por uma espécie de processo de recrutamento, com direito a dinâmicas de grupo e entrevistas com executivos da marca.

O escolhido deverá ser um “fã raiz de música”, curtindo muito o show e representando outros fãs dos artistas. Além disso, será responsável por criar conteúdo para as redes sociais da Budweiser. A marca não informou quantos fãs serão selecionados.

As inscrições vão até sexta-feira (4/10). Os selecionados vão receber um e-mail de confirmação com os detalhes sobre a seleção presencial, que será realizada no sábado, a partir das 8h, no Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP).

A seletiva será realizada por ordem de chegada e é sujeita a um limite de duas mil pessoas. As dinâmicas e entrevistas serão conduzidas por executivos da marca e com profissionais de RH.