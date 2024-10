Alice Wegmann se transforma em Anitta e faz quadradinho de ponta-cabeça

A atriz Alice Wegmann se tranformou na cantora Anitta para uma apresentação no programa Batalha do Lip Sync, que foi ao ar neste domingo (29/9). Durante a performance, a artista fez quadradinho e até ficou de ponta-cabeça.

Alice dublou a música Joga pra lua, do novo álbum de Anitta, intitulado Funk generation. Para compor a apresentação, a atriz também fez a coreografia de Movimento da sanfoninha. No look, ela usou um cropped e um shortinho jeans com bastante brilho.

"Alitta! obrigada @domingao pela honra de dublar @anitta no Lip Sync! @lucianohuck", brincou a atriz nas redes sociais, fazendo um trocadilho com os nomes.