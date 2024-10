Devolver Digital vai estar na Brasil Game Show para mostrar novidades

No início do mês mais forte do mundo dos games, a maior feira de jogos da América Latina, a Brasil Game Show (BGS), acaba de anunciar a presença da Devolver Digital, publicadora de jogos reconhecida por seu trabalho principalmente com jogos independentes, no evento. A empresa retorna à BGS após uma década e promete diversas atrações, incluindo estações interativas com lançamentos inéditos, que serão apresentados em primeira mão.

Entre os dias 9 e 13 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, os visitantes do estande da Devolver poderão aproveitar diversas experiências inéditas, com conteúdos recentes e aclamados pela comunidade. Além disso, haverá uma estação adaptada para pessoas com necessidades especiais, desenvolvida em parceria com a Ablegamers, garantindo a inclusão de todos os públicos.

O fundador e CEO da BGS, Marcelo Tavares, afirma que apresentar jogos inéditos é um dos maiores objetivos da feira. Ele celebra o importante retorno da Devolver nessa edição histórica de 15 anos do evento.

“O público da BGS está sempre em busca de novidade, e ter títulos inéditos reflete a importância que as empresas dão ao nosso mercado”, diz. “Ações como essa enriquecem o evento e fazem a alegria do jogador, que fica com aquela experiência pra sempre na memória".

Em 2024, a BGS chega a 15ª edição, que será realizada entre os dias 9 e 13 de outubro, no Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo. O evento promete muitas atrações para os gamers, como estandes de grandes marcas, ativações exclusivas, convidados internacionais, torneios de eSports, competições de cosplay, painéis e muito mais. O público já pode adquirir ingressos para um ou todos os dias do evento pelo site oficial.



Para acompanhar tudo sobre as novidades da BGS 2024, acesse as redes sociais e o site do evento.