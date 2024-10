Zé Neto tira curativo e diz que receberá alta hoje

Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (2/10) para atualizar o estado de saúde. O cantor está internado desde sábado no Hospital de Base de Rio Preto, após sofrer um acidente no rancho do parceiro, no interior de Minas Gerais.

Com o olho roxo e já sem faixa na cabeça, o cantor disse que está bem melhor e acredita que receberá alta ainda hoje.

Zé Neto disse ainda que já está marcando os ensaios para voltar aos palcos. "Tô passando pra deixar vocês tranquilos. Melhorei, já deu uma desinchada. Ainda tá um edema aqui, mas o médico falou que é normal. Estamos marcando um ensaio logo logo pra poder voltar aos palcos que é de onde a gente nunca devia ter saido. Mas foi bom esse tempo também. Obrigada pelas orações e pelas energias positivas", afirmou Zé Neto.

Na noite de sábado (28/9) Zé Neto sofreu um acidente enquanto andava de quadricilo no rancho do parceiro Cristano. Ele fez um corte extenso na cabeça e precisou colocar um dreno para ajudar na retirada do sangue preso.

O boletim médico do cantor, emitido pelo hospital na terça-feira (1º/10) afirma que os médicos apontam evolução satisfatória do quadro clínico do paciente e que realizam exames periódicos para avaliar quando ele terá alta.