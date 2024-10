Anitta anuncia datas para ensaios de carnaval em 2025

A cantora levará as apresentações para diversos estados brasileiros - (crédito: Foto: Divulgação/Assessoria/Sheffield United)

Anitta anunciou as datas dos shows do Ensaios da Anitta para 2025. A cantora levará as apresentações para diversos estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Ceará, Santa Catarina, Paraná e Brasília.

As apresentações começarão em 11 de janeiro e terminarão em 22 de fevereiro. O primeiro local a receber o show será São Luís. Anitta ainda não informou a data de abertura da venda dos ingressos e nem quanto eles custarão.

Confira o calendário:

11 de janeiro - São Luís

12 de janeiro - Fortaleza

18 de janeiro - Salvador

19 de janeiro - Brasília

25 de janeiro - Recife

26 de janeiro - Ribeirão Preto

1º de fevereiro - Belo Horizonte

2 de fevereiro - Campinas

8 de fevereiro - Rio de Janeiro

15 de fevereiro - Curitiba

16 de fevereiro - Florianópolis

22 de fevereiro - São Paulo

Anitta coleciona hits, que fazem sucesso dentro e fora do Brasil. Entre as músicas da cantora estão Envolver, Downtown, Sim ou não, Me gusta, Faking love, Medicina, Sua cara, Paradinha, Essa mina é louca e Bang.

O último álbum da cantora foi lançado em 2024. Intitulado Funk generation, o projeto conta com as faixas Funk rave, Fria, Double team, Savage funk, Joga pra lua e Mil vezes.