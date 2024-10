'Bluey': conheça o desenho que faz sucesso na Disney+

Disponível na plataforma Disney+, Bluey é um desenho infantil da BBC Studios que bateu recordes de audiência e faz sucesso entre as crianças. O título gira em torno de uma família composta por quatro personagens: Bandit, o pai; Chilli, a mãe; Bingo, a irmã mais nova; e Bluey, protagonista e irmã mais velha.

Atualmente, Bluey tem três temporadas. Em abril foi lançado o episódio mais longo do desenho, chamado O sinal, que bateu recordes de público com mais de 10 milhões de visualizações em todo o mundo no Disney+.

O fenômeno é transmitido em mais de 60 países e foi o programa infantil mais assistido nos Estados Unidos em 2023. A série também tem produtos lançados em mais de 49 países e mais de 20 milhões de livros vendidos em todo o mundo em mais de 20 idiomas.

Neste mês, a BBC vai lançar o álbum Bluey: rug island, com 16 faixas. O primeiro álbum do programa foi lançado em 2021, e alcançou o topo da parada australiana. Juntos, Bluey: the album e Bluey: dance mode! acumularam mais de meio bilhão de streams e estrearam em primeiro lugar na parada de álbuns infantis da Billboard nos EUA.

Ferramenta para promover o desenvolvimento emocional, social e cognitivo

Além de divertido, Bluey é uma poderosa ferramenta para promover o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças, de acordo com a visão da psicologia. O título contribui para a formação de crianças mais empáticas, resilientes e emocionalmente saudáveis, pois aborda questões familiares, emocionais e de desenvolvimento com sensibilidade e realismo.

Leninha Wagner, neuropsicóloga com PhD em neurociências, explica que, do ponto de vista da psicologia clínica infantil, Bluey oferece uma série de benefícios para as crianças e suas interações parentais e sociais. Confira alguns:



Modelagem de comportamentos saudáveis

Bluey retrata interações familiares positivas e construtivas, o que é essencial para a modelagem de comportamentos saudáveis em crianças. A relação entre os personagens, especialmente entre Bluey, a irmã Bingo e os pais, apresenta exemplos de comunicação assertiva, resolução de conflitos e apoio emocional. Dessa maneira, crianças que assistem ao programa podem internalizar esses comportamentos, aprendendo a lidar de maneira mais saudável com as próprias emoções e relações.

Leia também: Chris Brown vende 50 mil ingressos e anuncia novo show no Brasil

Desenvolvimento de habilidades sociais

Por meio das brincadeiras criativas e interações entre os personagens, Bluey ensina importantes habilidades sociais, como compartilhar, cooperar e compreender o ponto de vista do outro. Essas competências são fundamentais para o desenvolvimento das relações interpessoais das crianças, tanto no ambiente escolar quanto em casa. Ao assistirem Bluey e os amigos lidando com diferentes situações sociais, as crianças são encorajadas a praticar a empatia e a colaboração.

Fortalecimento do vínculo familiar

O programa reforça a importância da conexão familiar, mostrando pais envolvidos e atentos ao bem-estar emocional dos filhos. Esse enfoque não só apoia a construção de vínculos afetivos fortes entre pais e filhos, mas também oferece um modelo positivo de paternidade que pode inspirar os próprios pais a adotarem abordagens mais conscientes e sensíveis na criação dos filhos.

Leia também: Anitta anuncia datas para ensaios de carnaval em 2025

Psicoeducação emocional

A maneira como Bluey aborda temas como frustração, medo, tristeza e alegria ajuda as crianças a nomearem e entenderem suas próprias emoções. A psicoeducação emocional é um aspecto crucial da psicologia clínica infantil, pois permite que as crianças aprendam a reconhecer e expressar suas emoções de forma adequada, reduzindo comportamentos disruptivos e melhorando a autorregulação emocional.

Estimulação da criatividade

As aventuras imaginativas de Bluey e Bingo incentivam as crianças a explorarem o mundo ao redor através da brincadeira, que é um instrumento terapêutico essencial no tratamento infantil, sendo considerada uma forma natural de a criança expressar seus sentimentos e resolver conflitos internos. Bluey reforça a importância da criatividade e do jogo livre, o que apoia o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças.

Resolução de problemas

Muitos episódios de Bluey envolvem as personagens enfrentando pequenos desafios ou dilemas, que são resolvidos através da comunicação, pensamento criativo e empatia. Essa estrutura narrativa auxilia no desenvolvimento das habilidades de resolução de problemas, ensinando às crianças que desafios podem ser superados de forma construtiva e sem comportamentos agressivos ou evitativos.