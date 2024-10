Espaço Casa da Árvore celebra 10 anos com programação especial

Nos próximos meses, o espaço contará com uma agenda cultural agitada - (crédito: Divulgação)

Em comemoração ao aniversário de 10 anos, o espaço cultural Casa da Árvore, na 813 Sul, organizará diferentes oficinas gratuitas durante o mês de outubro. A programação seguirá até fevereiro de 2025.

Nos dias 26 e 27 de outubro, das 9h às 12h, ocorrerá a oficina Mímica para Surdos, com Teatro Físico e Acrobático. Já nos dias 29 e 31, das 9h às 12h, haverá as aulas de Confecção de Mandala de Fios e de Fotocolagem. As inscrições devem ser feitas por este link.

“A Casa da Árvore é a realização de um sonho da nossa família. Começamos construindo para abrir os nossos projetos artísticos. Depois, ampliamos para receber os projetos e grupos do DF e do mundo”, destaca, em nota, um dos fundadores do local, Arthur Marques.

Em novembro, haverá curso de Palhaçaria para Grupos Vulneráveis e, em dezembro, Produção Musical Básica – Crie Seu Beat, Improviso e Composição de Letras Autorais, Gravação de Voz Profissional e Mixagem e Masterização de Áudio. Nos dois primeiros meses de 2025, haverá uma colônia de féria e uma produção de adereços para o Carnaval.