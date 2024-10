Dia das Crianças: sugestões para curtir a data sem consumismo

Para Maria Mello, coordenadora do programa Criança e Consumo, do Instituto Alana, a data comemorativa teve sua finalidade deturpada - (crédito: Reprodução/Freepik)

Apesar do Dia das Crianças ter se tornado uma das mais importantes datas para o comércio do país, para muitos, a efeméride continua sendo um momento para celebrar a infância e para se discutir sobre proteção à infância e à adolescência.

Renata Nakano, diretora-geral e idealizadora do Clube de Leitura Quindim, ressalta a importância de uma comemoração livre de consumismo e sem publicidade. "Esvaziar o Dia das Crianças com presentes para a criança brincar sozinha ou telas em que elas ficam isoladas não vai construir afetos, não vai escutá-la nem respeitá-la enquanto indivíduo. Não vai celebrar seu dia e a sua importância", afirma Nakano.



Para Maria Mello, coordenadora do programa Criança e Consumo, do Instituto Alana, a data comemorativa teve sua finalidade deturpada. "A ideia era que fosse um dia de comemoração. Lá em 1940, um decreto presidencial estabeleceu que essa data teria como objetivo trazer consciência para o debate público a respeito da proteção de crianças e adolescentes e a gente vê que hoje esse esse significado foi muito deturpado e é extremamente preocupante".

Nesse sentido, diante da relevância da data e também do desafio de se afastar do apelo comercial inserido no feriado, o Correio selecionou algumas sugestões de atividades e brincadeiras livres do consumismo, presente no manifesto programa Criança e Consumo, publicado em 2020. Confira:

Abusar da criatividade

Utilizar a criatividade para fazer novas brincadeiras/tradições com materiais que já tem em casa, a fim de criar novas experiências atrelada aos interesses da criança. "Pode ser montar uma pequena horta, construir um castelinho com almofadas ou fazer pinturas e organizar uma exposição de arte", sugere o manifesto.

Contato com a natureza

O programa Criança e Consumo também reflete: "Mesmo que não seja possível ir a parque, praia ou outro lugar natural, sabia que em casa pode ter natureza? Existem formas de fazer cultivos de 'pequenas naturezas' e atividades naturais dentro de casa".

Sessão cinema

Juntar a família toda no sofá para assistir filmes também é uma sugestão do manifesto. "Vale assistir a alguns com os pequenos e, logo após, estimulá-los a desenhar e contar a história com suas palavras!", afirma o programa. Eles citam a plataforma Videocamp que contem diversos filmes e animações infantis on-line e gratuita.

Se for comprar um presente, escolha de forma consciente

"Não há nada de errado em presentear a criança em ocasiões especiais, caso essa seja uma escolha consciente dos adultos. Mas é bom lembrar que, em datas comemorativas, muitas empresas anunciantes investem intensamente em formas de despertar desejo e fazer a criança acreditar que a única forma de comemorar é ganhando um brinquedo novo. Por isso, independentemente da compra, aproveite o Dia das Crianças para falar para os pequenos o real valor do presente", explica o documento.