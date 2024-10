Adriana Esteves reage sobre pressão para ser a "nova" Carminha

Adriana Esteves é um dos maiores destaques de Mania de Você, atual novela das nove da Globo, com a personagem Mércia. O papel, inclusive, marca a sua terceira parceria dela com o autor João Emanuel Carneiro, com quem trabalhou em Avenida Brasil (2012), na pele da icônica vilã Carminha, e em Segundo Sol (2018).



"Muita responsabilidade"

Em entrevista à revista Quem, a artista apontou a pressão para repetir o êxito alcançado há 12 anos, com o atual trabalho. "É muita responsabilidade realizar o meu terceiro trabalho com João. Ele confia em mim e espero que continue confiando. É uma honra ter pela terceira vez um trabalho com ele e com três personagens tão fortes e tão diferentes. Depois de ‘Avenida Brasil’ que foi um sucesso muito grande", disse ela, que apontou as expectativas do público com a parceria entre os dois.

"Todos esperam que venha uma Avenida Brasil 2? e uma nova Carminha. A Laureta, de ‘Segundo Sol‘, foi bem diferente da Carminha e, agora, a Mércia também será bem diferente das outras duas personagens que o João me deu de presente", declarou Adriana Esteves.

Sincera, a atriz fez mistério acerca da personalidade de Mércia em Mania de Você, e o quanto ela pode surpreender o público até o fim da trama, prevista para março de 2025. "A Mércia é um mistério enorme para as pessoas e para mim também. Gostaria de falar sobre ela só no dia 15 de março, que é quando acaba a novela, porque só lá que vou entender a personagem. Por enquanto, estou me jogando", pontuou.

