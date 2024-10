"Foi uma honra estar ao lado dele", diz Harry Styles sobre Liam Payne

Harry Styles, um dos integrantes da boyband One Direction, lamentou a morte de Liam Payne. Os dois trabalharam juntos por anos no grupo mundialmente famoso. Em publicação no Instagram, Harry se diz "verdadeiramente devastado".

"Estou verdadeiramente devastado pelo falecimento de Liam", informa o ex-companheiro de banda. "A maior alegria dele era fazer outras pessoas felizes, e foi uma honra estar ao lado dele enquanto ele fazia isso."

"Liam viveu abertamente, com o coração na manga", continua o cantor. "Ele tinha uma energia pela vida que era contagiante. Era caloroso, solidário e incrivelmente amoroso."

Sobre o tempo que compartilharam, como parte do One Direction, Harry relembra: "Os anos que passamos juntos vão ser parte, para sempre, dos anos mais queridos da minha vida. Vou sempre sentir a falta dele, meu amado amigo".

Ao fim, ele presta condolências à família, amigos e fãs de Liam: "Meu coração se parte por Karen, Geoff [pais], Nicola e Ruth [irmãs], seu filho Bear e todos aqueles ao redor do mundo que conheciam e amavam ele, como eu".

Confira a publicação:

"Devastados", afirma publicação no perfil do grupo

O perfil oficial do One Direction no Instagram, inativo desde 2020, publicou, também nesta quinta-feira, uma nota em nome dos outros membros da boyband, inclusive Zayn — que havia oficialmente deixado o grupo em 2015.

"Nós estamos completamente devastados pela notícia do falecimento de Liam", afirmam, no pronunciamento. "No momento certo, e quando todos se sentirem prontos, haverá mais a se dizer. Por hora, porém, nós tiraremos um tempo para ficar em luto e processar a perda de nosso irmão, a quem amávamos muito."

"As memórias que compartilhamos com ele serão estimadas para sempre", completam. "Agora, nossos pensamentos estão com a família dele, os amigos e os fãs que o amavam junto conosco. Nós vamos sentir muito a falta dele."

"Te amamos, Liam", assinam Louis, Zayn, Niall e Harry.

Morte de Liam

Liam morreu nesta quarta-feira (16/10), aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina. Segundo informações preliminares, o artista caiu de uma altura de aproximadamente 13 metros e teve uma morte instantânea.

Nascido na Inglaterra, Liam ganhou fama internacional após participar do programa The X Factor e ter sido um dos escolhidos para formar a boyband One Direction, junto com Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horan.

Liam deixa um filho de 7 anos, fruto do casamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.