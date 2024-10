"Perdi um irmão", diz Louis Tomlinson sobre a morte de Liam Payne

Louis Tomlinson, um dos integrantes da boyband One Direction, lamentou a morte de Liam Payne, que ocorreu na última quarta-feira (16/10). "Estou arrasado por escrever isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil", escreveu Louis, no início de uma longa postagem publicada no Instagram.

Ele é o primeiro dos quatro ex-companheiros de Liam a se pronunciar após a morte do cantor. Na publicação, feita cerca de 14 horas depois do anúncio da morte do ex-companheiro de grupo, Louis lembrou o começo da relação entre os dois.

"Conheci Liam pela primeira vez quando ele tinha 16 anos e eu tinha 18, fiquei instantaneamente impressionado com sua voz, mas o mais importante, com o passar do tempo, tive a chance de ver o irmão gentil que desejei durante toda a minha vida", disse Louis. Os dois se conheceram durante o programa de competição musical The X Factor UK, onde foram colocados juntos no mesmo grupo, o One Direction.

No texto, Louis fala sobre a vontade de voltar a trabalhar de novo com Liam, já que os dois seguiram carreiras solo após o One Direction entrar em hiatos, em 2016. "Liam era um compositor incrível com um grande senso melódico, sempre falávamos em voltar ao estúdio juntos para tentar recriar a química de composição que construímos na banda", disse.

Confira a tradução da postagem

Estou arrasado por escrever isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil.

Conheci Liam pela primeira vez quando ele tinha 16 anos e eu tinha 18, fiquei instantaneamente impressionado com sua voz, mas o mais importante, com o passar do tempo, tive a chance de ver o irmão gentil que desejei durante toda a minha vida.

Liam era um compositor incrível com um grande senso melódico, sempre falávamos em voltar ao estúdio juntos para tentar recriar a química de composição que construímos na banda.

E para que conste, Liam foi, na minha opinião, a parte mais vital do One Direction. A sua experiência desde tenra idade, o seu ouvido perfeito, a sua presença de palco, o seu dom para escrever. A lista continua. Obrigado por nos moldar, Liam.

Uma mensagem para você, Liam, se você estiver ouvindo,

Sinto-me muito sortudo por ter você em minha vida, mas estou realmente lutando com a ideia de dizer adeus. Estou muito grato por termos nos aproximado ainda mais desde a banda, falar ao telefone por horas, relembrar todas as milhares de memórias incríveis que tivemos juntos é um luxo que pensei que teria com você para o resto da vida. Eu adoraria dividir o palco com vocês novamente, mas não foi assim.

Quero que você saiba que se Bear precisar de mim, serei o tio que ele precisa em sua vida e contarei histórias de como seu pai era incrível.

Eu gostaria de ter a chance de me despedir e dizer mais uma vez o quanto eu te amava.

Payno, meu garoto, um dos meus melhores amigos, meu irmão, eu te amo, cara. Durma bem X

Morte de Liam

Liam Payne morreu aos 31 anos nesta quarta-feira (16/10), após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina. Segundo informações preliminares, o artista caiu de uma altura de aproximadamente 13 metros e teve uma morte instantânea.

Nascido na Inglaterra, Liam ganhou fama internacional após participar do programa The X Factor e ter sido um dos escolhidos para a boyband One Direction, junto com Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horan.

O artista deixa um filho de 7 anos, fruto do casamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.