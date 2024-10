Flerte ou climão? Bruno Mars intriga fãs após comentário em foto de Rosé

Na tarde desta quarta-feira, 16/10, a cantora e dançarina Rosé, integrante do grupo de música pop sul-coreano Blackpink, postou uma foto com o cantor Bruno Mars no Instagram. Na legenda, ela escreveu: “Na noite em que ensinei Bruno a jogar um jogo de bebida coreano”.

No entanto, Bruno deixou um comentário na publicação que deixou os fãs confusos. “Tão divertido! Se lembra de quando tentou me beijar? Isso foi estranho. Além daquela foto doentia!”, escreveu o cantor. Bruno, que atualmente está no Brasil para uma sequência de apresentações, ainda fez uma publicação no próprio perfil da rede social.

Comentário de Bruno na postagem de Rosé (foto: Reprodução/Instagram)

O artista postou outra foto junto à Rosé e na legenda escreveu. “Então, eu estava me segurando pela minha vida depois que @roses_are_rosie me apresentou a esse jogo de bebida coreano e me deixou atrevido. Logo depois, ela tentou me beijar, e eu fiquei tipo 'uau, Rosie! Que parte do jogo é essa?' Ela ficou tipo, 'Eu não vou mais brincar com você, garotinho!' Grande Rosie sobre essa OFERTA!" Abalado, eu respondi 'pare, Rosie, estou com medo!' Mas fora isso, noite super tranquila”.

Publicação de Bruno em seu perfil do Instagram (foto: Reprodução/Instagram)

“O que há de errado com você?” foi a resposta de Rosé ao post de Bruno. As publicações somam mais de 20 mil comentários. Alguns esperam colaborações artísticas, outros acham que há um clima de romance no ar. No entanto, tudo não passa de boatos.