Artistas se unem em leilão para ajudar Vicente Sá

As cores, curvas e segredos de Brasília são objetos de inspiração e criação de nomes talentosos da arte brasileira, e Vicente Sá é uma dessas figuras que retrata Brasília com encantamento. Em agradecimento e solidariedade ao legado artístico do poeta e cronista para a cidade, hoje, o Clube do Choro recebe cerca de 60 obras visuais de artistas brasilienses em um leilão beneficente.

Nascido em Pedreiras, Maranhão, e radicado em Brasília a 40 anos, Vicente Sá vem travando uma batalha contra o câncer, que tem sido apoiada por toda a comunidade artística da cidade. O leilão foi motivado por artistas amigos, conhecidos e admiradores do poeta, que se juntaram a fim de arrecadarem recursos para o tratamento de Vicente.

Com doação de 46 artistas brasilienses, foram agrupadas cerca de 60 obras de arte, entre pinturas, colagens, serigrafias, gravuras, fotografias e esculturas, em um processo que vem ocorrendo há dois meses. "Grandes artistas que eu conheço doaram, todo mundo pediu para o seu artista amigo e eu acho que o resultado foi bom", conta Wagner Barja, que participou da produção do evento.

A partir das 19h30, amantes e admiradores de artes poderão adquirir obras de artistas como Betty Bettiol, Helena Lopes, Rui Faquini, Hermínia Metzler, Sonnia Guerra, Sheila Tapajós, Wagner Hermusche e Fausto Alvim. A artista visual Helena Lopes ressalta a importância da comunidade artística da cidade se manter unida em tempos de dificuldade. "O que nos move é o carinho que nós artistas temos um com o outro, o respeito ao trabalho e de estar disponível para quando esse artista precisar", afirma.

Para ela, o leilão também é uma oportunidade para amantes e compradores de arte de presenciarem uma diversidade artística visual e poderem adquirir obras a um preço mais acessível. "É uma possibilidade de enxergar uma quantidade de obras de tantos artistas diferentes, com diferentes propostas, com diferentes técnicas, juntos em um espaço privilegiado que é o Clube do Choro e em um momento tão especial", relata. Além disso, a ação possibilita a criação de um espaço de visibilidade para artistas iniciantes e menos conhecidos.

O fotógrafo José Roberto Bassul também se sensibilizou com o intuito do leilão e contribuiu para o leilão com a doação de uma obra. "Da minha parte é a colaboração de um fã agradecido por essa produção poética e por toda essa obra lírica carregada de significados e de amor por Brasília", conta.

* Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco