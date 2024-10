Artista Chico Silva inaugura exposição em Planaltina neste sábado (19/10)

A mostra Meu sonho de ser gigante será inaugurada neste sábado (19/10), às 19h, no Pé Vermelho — Espaço Contemporâneo, Planaltina. Com curadoria coletiva do Barranco Ateliê e do Pé Vermelho, a exposição do artista maranhense Chico Silva traz obras como escultura, desenho e pintura.

Leia mais: Exposição coletiva com artistas de Brasília explora a temática do ninho

Meu sonho de ser gigante estará em cartaz até o dia 9 de novembro, com visitação de quinta a sábado, das 16h às 20h, mediante agendamento pelo e-mail pevermelho@pevermelho.art. Segundo Silva, alguns trabalhos surgem quando observa algum objeto, desde galhos a folhas de zinco. Ele se comunica com esse material: "O encontro dessa obra pronta dada pela natureza comigo, que quando meu olhar bate, ela já se comunica comigo; Ela mesmo já se identifica para mim".

Leia mais: Sobradinho II comemora os 35 anos da cidade com evento cultural

Algumas das pinturas e desenhos do artista também têm um ponto de partida onírico, com cenas retratadas a partir de sonhos. Figuras antropomórficas com rostos de animais são exemplos do que o público pode esperar do trabalho de Silva.

Leia mais: Livro 'Almanaque dos anos 80' ganha reedição comemorativa