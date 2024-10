Exame toxicológico apontou drogas no corpo de Liam Payne, diz jornal americano

Um exame toxicológico aponta que havia drogas no organismo de Liam Payne na hora da morte. A informação foi publicada pelo jornal norte-americano TMZ. Segundo o portal, policiais forenses afirmaram que tinham um tipo de metanfetamina "argentina" e um coquetel de drogas sintéticas, chamada de "cocaína rosa", entre as substâncias encontradas no corpo do cantor. De acordo com a ABC News, além das drogas citadas, também havia a presença de cetamina, cocaína, crack e ecstasy.

Após buscas feitas no quarto em que o cantor estava hospedado, a polícia de Buenos Aires confirmou ter encontrado bebida alcóolica e clonazepam — medicamento para tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico.

Forças de segurança confirmaram que Liam Payne recebeu duas prostitutas no hotel que estava hospedado pouco antes de morrer. Ao serem interrogadas na última sexta-feira (18/10), as mulheres disseram ao promotor do caso, Marcelo Roma, que o cantor não usou entorpecentes. Porém, durante a busca, a polícia apreendeu substâncias que estão em análise.

Leia também: Como foi carreira de Liam Payne após hiato da One Direction

Liam Payne, 31 anos, morreu na quarta-feira (16/10), em decorrência de traumatismo provocado pela queda do terceiro andar do prédio em que estava hospedado. Segundo uma fonte policial da Argentina, a causa da morte foi "hemorragia interna e externa", apontada pela autópsia preliminar.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

