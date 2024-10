Afastada das novelas, Jade Picon revela sonho de fazer uma vilã na TV

Nome ventilado no remake de Vale Tudo, a atriz negou participação na versão de Manuela Dias, prevista para 2025, nos 60 anos da Globo - (crédito: Reprodução/Instagram/@jadepicon)

Jade Picon, atriz, admitiu que seu sonho é interpretar uma grande vilã na TV. "Um papel dos sonhos seria uma vilã bem má mesmo, que não tem desculpa, a pessoa é bem ruim mesmo", comentou em entrevista à Quem.

Nome ventilado no remake de Vale Tudo, a atriz negou participação na versão de Manuela Dias, prevista para 2025, nos 60 anos da Globo. Na web, muitos acreditaram que ela seria a nova Maria de Fátima, mas o papel acabou indo para Bella Campos. "Remakes eu deixo pra ver o que vai rolar no ano que vem", despistou.

Contundo, a atriz comento sobre a mudança radical que passou recentemente. Ela se tornou loira e alongou os fios. "A troca de cabelo e de visual faz parte da minha profissão enquanto atriz, então sou bastante desapegada. Eu cortaria o cabelo, ficaria ruiva, sou bem desapegada", explicou ela que está no filme Cinco Julias, ainda sem data de estreia.

Jade Picon ficou conhecida do grande público após participar do BBB 22. Após passagem polêmica no reality, ela investiu na carreira de atriz e apareceu na novela Travessia, de Gloria Perez, em pleno horário nobre. Recentemente, ela fez uma participação especial em Mania de Você.

