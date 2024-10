'Control 2' ganha teaser em DLC de Alan Wake 2; veja

Nesta terça-feira (22/10), a Remedy Entertainment lançou o segundo DLC (sigla para "conteúdo por expansão", em tradução literal, que se refere a possibilidade de compra para adicionar mais material no jogo principal) e o final da história de Alan Wake 2, chamado de The Lake House.



Durante a campanha da agente Kiran Estevez, está o jovem Dylan Faden, o irmão mais novo de Jesse Faden, protagonista de Control, no Oceanview Motel. Assim, após mencionar a irmã em um breve diálogo, uma série de imagens aparecem que remetem a entidade visual e ao The Hiss, principal vilão da outra franquia.



A Remedy trabalha ativamente nos remakes de Max Payne 1 e 2, mas com o teaser em Alan Wake, o próximo projeto trazendo as entidades bizarras de seu universo, tem fortes indícios de ser Control 2, que também está em desenvolvimento, mas ainda não tem previsão de lançamento.



O primeiro Control foi lançado em 2019, chegando a concorrer como Jogo do Ano no The Game Awards, e traz Jesse Faden, interpretada por Courtney Hope, sendo nomeada nova chefe de uma agência ultrassecreta de Nova York incumbida de lidar com a invasão de seres de outra dimensão na sede do lugar.