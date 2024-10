Grávida? Hariany Almeida se manifesta sobre os rumores na web

Hariany Almeida foi alvo de especulações após usar um vestido rosa soltinho na festa de aniversário de 2 anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Fãs nas redes sociais comentaram que a influenciadora parecia estar grávida, o que gerou uma enxurrada de mensagens sobre o assunto.

Os comentários dos internautas se multiplicaram rapidamente. "Ela está com carinha de gravidinha", escreveu uma seguidora. A repercussão foi imediata, com mais usuários afirmando que Hariany teria o "brilho" de uma futura mamãe, aumentando as especulações.

Essa não foi a primeira vez que Hariany foi envolvida em rumores de gravidez. Fãs já comentavam sobre possíveis sonhos e previsões sobre o casal, sugerindo que a influenciadora estaria esperando uma menina. Desde o ano passado, as suposições sobre uma possível gravidez circulam no X, antigo Twitter.

Mesmo com toda a curiosidade do público, a influenciadora tratou de esclarecer a situação. Por meio de sua assessoria, Hariany desmentiu os rumores, explicando que tudo se originou de uma interpretação errada das fotos postadas por ela.

"Acho engraçado, porque eu estava me sentindo bonita e o pessoal já começou a falar que eu estava com cara de grávida", brincou Hariany, mantendo o bom humor sobre o assunto.

