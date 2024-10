Jornalista esculhamba "Volta por Cima": ‘Destoa da realidade’

A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play do jornal O Globo, detonou os cenários do núcleo da protagonista Madalena (Jéssica Ellen), em Volta por Cima, a nova novela das sete da Globo.

"Nota zero para o exagero nos cenários do bairro de Madalena em 'Volta por Cima'. A maioria das casas é coloridíssima: fogão vermelho, janela azul, parede rosa… A decoração no estilo 'BBB' destoa da realidade dos personagens", comentou a colunista.

Nas redes, os internautas criticaram a opinião da jornalista da Globo. "Decoradora agora é ela Brasil", ironizou um. "Pelo visto, você nunca esteve numa casa de pobre, né? Várias são assim mesmo: coloridas, alegres", provocou outro. "O pobre, então, pelo visto, tem que morar em imóvel feio e decadente?! Não entendi", questionou o terceiro.

A novela Volta por Cima tem feito sucesso na Globo. Com uma trama despretensiosa, anda coleciono mais elogios do que Mania de Você, de João Emanuel Carneiro.

