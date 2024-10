Grupo Benzadeus anuncia novo álbum gravado ao vivo em Brasília

O grupo Benzadeus lança, no dia 1º de novembro, o álbum Benzadeus — ao vivo no Brazólia nas plataformas digitais. Gravado na tradicional casa de shows de Brasília, o disco conta com sete faixas.

Benzadeus — ao vivo no Brazólia traz uma energia contagiante e a essência da banda, que começou a trajetória tocando em bares da capital federal. “Com certeza será um momento marcante em nossa carreira. Foi incrível ver todo mundo cantando do início ao fim, as pessoas se emocionando e vibrando com a gente”, destaca, em nota, Vinícius de Oliveira, integrante do Benzadeus.

A principal canção do álbum é o single Arzin no 16, escrita pelo vocalista Magrão, que buscou dar um ar fresco ao pagode com a composição. Reconhecido por artistas renomados, como Péricles, o grupo é um dos principais nomes do gênero musical do cenário atual.