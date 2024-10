Bruno Mars em Brasília: tudo o que você precisa saber sobre o show

Chegou a vez dos brasilienses apreciarem os shows de Bruno Mars na capital. O cantor se apresentará na capital neste sábado e domingo (26 e 27/10), na Arena BRB Mané Garrincha. As apresentações ocorrem às 20h30 e os portões abrem às 16h.



Para te deixar por dentro de todos os detalhes, o Correio separou todas as informações sobre os shows. Confira:

Ingressos

Quem ainda não adquiriu a entrada para os shows, pode comprar por meio do site da Ticketmaster. Estão disponíveis ingressos na modalidade inteira, por R$ 1.250, e Meia-entrada idoso, por R$ 625. Há ainda uma taxa de 20%: para a inteira, seria R$ 250 e, para a meia idoso, R$ 125.



Assim, ao comprá-los on-line, os ingressos sairiam por um total de R$ 1.500 e R$ 750. É possível comprar sem taxas na bilheteria do Mané Garrincha, onde ocorrem as apresentações, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h.

Meia-entrada

Para entrar nos shows com ingresso meia-entrada, é obrigatória, segundo o site da Ticketmaster, a apresentação de documento que comprove o benefício. Se a comprovação não for possível, é preciso pagar o restante do valor no dia do show, para completar o preço de uma entrada inteira na bilheteria. A empresa não se responsabiliza pela não entrada em eventos causada por falta de comprovação ou apresentação de documentação incompleta ou vencida.

Ingresso digital

Para acessar o evento, é preciso acessar o ingresso digital por meio do aplicativo Quentro. Veja o passo a passo:

Acesse sua conta em wwww.ticketmaster.com.br com login e senha; Vá até Meus Pedidos, clique no pedido que você deseja baixar para o aplicativo Quentro que será utilizado no acesso ao evento; Baixe o aplicativo Quentro e digite o mesmo e-mail que você informou na etapa acima; Digite a senha de uso único que você recebeu no e-mail informado para concluir a validação de sua identidade; Assim que você finalizar este processo, os ingressos serão disponibilizados no aplicativo Quentro. Para ter acesso ao show/festival basta apresentar os ingressos no próprio aplicativo.

Como chegar

Quem pretende chegar ao local de transporte público poderá optar tanto pelo ônibus quanto metrô. No caso do ônibus, os usuários poderão descer em uma parada em frente ao Mané Garrincha. Já os fãs que pegarem o metrô poderão descer na Rodoviária de Brasília e chegar ao destino por meio de um ônibus circular ou a pé.

Quem irá de carro poderá estacionar no próprio local, no estacionamento do Brasília Shopping (há 1km do estádio) ou no Parque da Cidade (há 1,17km do estádio).

Trânsito

Por conta dos shows em Brasília, o Detran-DF tomou medidas de sinalização nas vias próximas do Mané Garrincha. Os agentes de trânsito darão início a sinalização nesta sexta-feira (25/10), a partir das 23h59. No sábado (26) e no domingo (27), a partir das 16h, as equipes atuarão no controle de tráfego nas imediações do local em pontos fixos e realizando o patrulhamento na região.

Durante a dispersão, a partir das 22h45, na altura do estacionamento rotativo, os veículos da saída “A” serão direcionados para a Via N1, já os veículos oriundos da saída “B” seguirão no sentido Colégio Militar. O Detran-DF implantará sinalização para canalizar o fluxo de veículos em sentido único, para isso a rotatória da Curva do Chinelo, próxima ao Complexo Aquático Cláudio Coutinho, ficará bloqueada.



Na Via N2, próximo à rotatória da 5° Delegacia de Polícia, serão realizadas interdições com o objetivo de direcionar o fluxo de veículos para o Eixo Monumental. Os agentes do Detran-DF farão o fechamento do cruzamento da via N2/W3 Norte, próximo ao Brasília Shopping, e implantarão uma sinalização para favorecer a dispersão.



A Via SRPN, altura do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), ficará em sentido único, em direção à N1. Na Via S1, nos cruzamentos na altura do Memorial dos Povos Indígenas e na altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães será implantada sinalização com cones para facilitar a dispersão do fluxo proveniente da Via N1. A via de ligação N1/S1, na altura da Torre de TV, ficará interditada no sentido N1. Haverá ainda alterações semafóricas em diversos pontos para auxiliar na fluidez do tráfego.

Possível setlist:

24K magic

Finesse

Treasure

Liquor store blues / Billionaire

Perm

Calling all my lovelies / Wake up in the sky / Gorilla

That's what I like / Please me

Guitar & saxophone solo

Versace on the floor

It will rain

Marry you

Drum solo

Runaway baby

Fuck you / Young, wild and free / Grenade / Talking to the moon / Nothin' on you / Leave the door open / Die with a smile

When I was your man

Piano solo

Locked out of heaven

Just the way you are