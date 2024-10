Olivia Rodrigo é confundida com Rodri nas redes e internautas fazem piada

Rodri não tem redes sociais. Portanto, algumas pessoas podem ter confundido o perfil do atleta com o de Olivia - (crédito: Getty Images via AFP/Franck Fife/AFP)

A cantora Olivia Rodrigo foi confundida com o jogador Rodri, do Manchester City, e os internautas não perdoaram. Nas redes sociais, os seguidores parabenizaram a artista pela Bola de Ouro, quando na verdade o prêmio foi concedido ao atleta.

Rodri ganhou o prêmio nesta segunda-feira (28/10). Inicialmente, o favorito para receber a Bola de Ouro era o brasileiro Vinicius Junior, mas o resultado colocou o jogador do Real Madrid no segundo lugar.

Na foto de Olivia, os internautas ironizaram o prêmio e comentaram que Vini deveria ter sido o vencedor. "Você não merece esse Ballon d'Or", "Você roubou o Vini", "Como você ousa roubar o Ballon d'Or" e "Você não merece a Bola de Ouro... Vini merece mais do que todos os jogadores do City" foram alguns dos comentários.

Vale ressaltar que Rodri não tem redes sociais. Portanto, algumas pessoas podem ter confundido o perfil do atleta com o de Olivia, já que seu sobrenome se assemelha ao do jogador. Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre as mensagens.

Resultado deixou brasileiros revoltados

O resultado da Bola de Ouro revoltou os torcedores brasileiros, que acreditavam que Vini seria o vencedor. Nas redes sociais, diversas publicações foram feitas criticando a premiação. Em pouco tempo, os torcedores colocaram o assunto nos mais comentados do X (antigo Twitter).

Muitos internautas criticaram a decisão e compararam o desempenho de Vini Jr. com o de Rodri. Segundo os apreciadores de futebol, o desempenho do brasileiro foi superior ao do volante do Manchester City.

"Entregaram o prêmio para esse jogador aqui. Sim, entregaram a bola de ouro para o Rodri. O futebol morreu hoje", comentou um usuário. "Irmão, o futebol mexe demais com a gente. Ainda mais quando as injustiças se fazem presentes nele. Se as informações de Rodri e Bola de Ouro se concretizarem, é uma das maiores injustiças da história recente do esporte", disse outro.