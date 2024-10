Longe das novelas, João Vicente é cotado para o remake de ‘Vale Tudo’

João Vicente de Castro é mais um nome cotado para o remake de ‘Vale Tudo‘. O ator está longe das novelas desde 2018, quando atuou em ‘Espelho da Vida‘.

De acordo com informações do jornalista Gabriel Menezes, da coluna Play, do jornal O Globo, João deve interpretar Renato Filipelli, papel que foi de Adriano Reys (1933 – 2011) na versão original da trama.

Na história, Renato é primo de Marco Aurélio. O personagem mau-caráter foi interpretado por Reginaldo Faria na primeira versão e agora será vivido por Alexandre Nero.

Ao contrário do primo, Renato Filipelli é um homem correto que se torna um grande aliado de Raquel (Regina Duarte). Na versão de 2025, o papel da protagonista será vivido por Taís Araujo.

Elenco do remake de Vale Tudo

O remake de Vale Tudo, escrito por Manuela Dias e dirigido por Paulo Silvestrini, promete um elenco de peso com grandes nomes da dramaturgia. Taís Araujo e Bella Campos assumirão os papéis centrais de Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha, enquanto Débora Bloch dará vida à icônica vilã Odete Roitman.

Paolla Oliveira interpretará Heleninha Roitman, reforçando o núcleo familiar da antagonista. Cauã Reymond viverá o inescrupuloso César, e Renato Góes será Ivan, o protagonista romântico. No elenco de apoio, destacam-se Alice Wegmann como Solange e Humberto Carrão como Afonso. Outros nomes incluem Malu Galli como Celina, irmã de Odete, e Luis Salém como o mordomo Eugênio.

Além disso, Karine Teles (Aldeíde) e Julio Andrade (Rubinho, primeiro marido de Raquel) também estarão na produção. A trama ainda contará com Edvana Carvalho como Eunice, esposa de Bartolomeu (Luís Melo) e mãe de Fernanda (Ramille), além de Belize Pombal no papel de Consuelo.

O post Longe das novelas desde 2018, João Vicente de Castro é cotado para o remake de ‘Vale Tudo’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.