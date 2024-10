Diddy quase foi bilionário, mas perdeu grande parte da fortuna após a prisão

O rapper Sean 'Diddy' Combs perdeu grande parte de sua fortuna depois de ser preso em meio a acusações de crimes como tráfico sexual e extorsão. Nesta segunda, 28, a revista Forbes apontou que Sean Combs quase foi bilionário - com uma fortuna estimada em US$ 740 milhões (cerca de R$ 4,2 bilhões, conforme a cotação atual) em 2019. Agora, a revista estima que o artista tenha US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões).

Em 2022, o rapper chegou a ser listado entre os artistas mais bem pagos do ano pela Forbes - à época, ele havia ganhado US$ 90 milhões (por volta de R$ 513 milhões). Ele fez sua fortuna, principalmente, com os lucros da gravadora Bad Boy Records, fundada por ele em 1993, que se tornou, conforme a Rolling Stone, "uma das gravadoras de hip-hop mais influentes de todos os tempos".

Diddy é alvo de mais de 120 processos por crimes sexuais e está preso deste setembro. Combs se declarou inocente, e segue negando todas as alegações. O rapper aguarda julgamento, marcado para 5 de maio de 2025, em um centro de detenção em Nova York. A fiança foi negada.

Desde o momento em que foi preso, novas ondas de processos contra o rapper têm surgido. No começo do mês, foi divulgado que Diddy teria de lidar com processos de mais de 120 acusadores. Tony Buzbee, o advogado das vítimas, disse à imprensa que homens e mulheres acusam o músico de crimes sexuais desde 1991; alguns envolvem menores de idade.

Pouco tempo depois, no último dia 14, seis novas acusações de abusos que datam do meio dos anos 1990 vieram à tona, incluindo a de um suposto abuso sexual de um garoto que tinha 16 anos na época.

Nesta segunda, um novo processo envolvendo um suposto estupro de um menino de 10 anos em 2005 foi revelado. Conforme o portal Deadline, Combs teria oferecido um refrigerante "batizado" para o rapaz e, em seguida, abusado dele e o ameaçado, junto de sua família, para que não contassem nada sobre o crime.