Ex de Fiuk revela que ele era "insaciável no sexo"

Maia Lozano, influenciadora e musa das plataformas de conteúdo adulto, revelou detalhes picantes de seu relacionamento com Fiuk e anunciou uma novidade ousada: ela vai gravar um vídeo erótico com um sósia do cantor. A jovem de 27 anos, que diz ter vivido um affair de dois anos com o artista, explicou que a ideia surgiu após receber inúmeros pedidos de fãs curiosos para expor o lado mais íntimo do relacionamento.

"Fiuk era insaciável no sexo"

Segundo Maia, a química sexual entre os dois era intensa, e o cantor se mostrava incansável na cama. "Comigo ele era insaciável no sexo, então já aviso que não vai faltar tesão e sacanagem", disse a influenciadora, entre risos. Ela contou que houve dias em que chegou a ficar exausta com o ritmo do artista: "O Fiuk é pegador, não dá sossego. E é esse clima que quero mostrar no vídeo".

A influencer também revelou que, durante o tempo que passou com Fiuk, teve a oportunidade de conhecer o círculo íntimo do cantor, incluindo seu pai, Fábio Jr., e amigos próximos, alguns dos quais agora são assinantes das suas plataformas de conteúdo adulto.

Conteúdo adulto inspirado no affair

Com uma carreira em ascensão no OnlyFans e Privacy, Maia agora fatura cerca de R$ 70 mil por mês, especialmente após a divulgação do seu relacionamento com Fiuk. Para satisfazer a curiosidade dos fãs, ela decidiu gravar um vídeo explícito com um sósia profissional do cantor. "Todo mundo quer ver o que o Fiuk faz entre quatro paredes, então vamos fantasiar isso", brincou.

A busca pelo sósia foi feita com a ajuda de uma agência de modelos e sósias em São Paulo. Após uma seleção cuidadosa por fotos, Maia conheceu o escolhido pessoalmente e ficou impressionada: "O sósia é muito parecido, fiquei impressionada quando vi de perto".

"Vai ser só pegação, sem sentimento"

Maia garantiu que o vídeo promete muita ação e entrega, mas sem envolvimento emocional: "Vai ser só pegação, sem sentimento. Só posso prometer que vou tentar bem gostoso". A gravação do conteúdo está programada para acontecer nesta semana e, segundo ela, tudo será feito para que o vídeo pareça o mais realista possível.

Invasão de perfis e repercussão online

Desde que o caso com Fiuk veio a público, os perfis de Maia nas redes sociais foram invadidos por curiosos, atraídos pela polêmica. O relacionamento, que até então era discreto, acabou se tornando uma espécie de combustível para sua popularidade nas plataformas +18. "As pessoas querem saber como o Fiuk é na cama, e decidi realizar o pedido delas com o sósia", explicou a influencer.

O novo vídeo de Maia promete atrair ainda mais atenção, unindo a curiosidade dos fãs com a atmosfera intensa que, segundo ela, era parte constante do relacionamento com Fiuk. A expectativa é que a produção alcance grande repercussão e solidifique ainda mais o sucesso da influenciadora nas plataformas adultas.

