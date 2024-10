Netflix divulga trailer da nova série de espionagem Black Doves

A Netflix acaba de divulgar o trailer da nova série de espionagem original da plataforma, Black Doves, que será lançada no dia 5 de dezembro. Estrelada por Keira Knightley, Ben Whishaw e Sarah Lancashire, o trailer também traz a regravação de Raye da música Bang Bang (My Baby Shot Me Down), de Nancy Sinatra.

Criada por Joe Barton, a trama se passa em Londres, no Natal, e acompanha Helen Webb, uma espiã profissional que compartilha os segredos do marido, um político, com a organização secreta Black Doves. Depois que o amante de Helen, Jason, é assassinado, sua chefe chama um velho amigo para ajudar a garantir sua segurança.

Juntos, os dois investigam o assassinato de Jason e acabam desvendando uma conspiração capaz de criar uma crise geopolítica. O elenco inclui também Andrew Buchan, Luther Ford, Kathryn Hunter e Omari Douglas. A série já está renovada para a segunda temporada.