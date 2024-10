MSL Trio se apresenta nesta sexta-feira (1/11), no CTJ Hall

O MSL Trio faz um show no CTJ Hall, da Casa de Thomas Jefferson, nesta sexta-feira (1º/11), a partir das 20h. A apresentação é um tributo aos guitarristas norte-americanos Emily Remler e John Scofield. A entrada para o evento é gratuita. Para aqueles que não conseguirem comparecer ao local, o canal do Youtube Casa Thomas Jefferson vai transmitir o show ao vivo.

A guitarrista e diretora musical Marlene Souza Lima; o baixista Anco Marcos e o baterista Sydney Campos, compõem o MSL Trio, que toca no palco composições clássicas dos guitarristas Emily Remler e John Scofield, além de tocar sucessos de outros compositores do jazz brasileiro. Emily Remler já tocou ao lado da renomada cantora brasileira de jazz, Astrud Gilberto, e, por isso, tem forte ligação com a música nacional. Composições de sucesso como Honest I Do, Tulle e A Go Go, de John Scofield, serão interpretadas pelo MSL Trio nesta sexta-feira (1º/11).

O MSL Trio faz show ainda no dia 20 de novembro, no qual propõe reflexão sobre o significado da importância do Dia da Consciência Negra.





Serviço

MSL Trio - Tributo a Emily Remler e John Scofield

Nesta sexta-feira (1º/11), a partir das 20h no espaço do CTJ Hall na casa de Thomas Jefferson (SEPS 706, Via W5 Sul). Entrada gratuita.