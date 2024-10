Novo namorado de Gil do Vigor é estudante e ‘muso fitness’ de GO

Gil do Vigor iniciou um novo capítulo romântico ao se envolver com Heitor Aguiar, um estudante de odontologia. O próprio Heitor foi quem anunciou o namoro nas redes sociais, expressando sua alegria ao dizer: "Que seja o início de uma linda história". Em resposta, Gil não hesitou em declarar seu afeto, chamando Heitor de "meu Sol" e deixando claro que está apaixonado, acompanhando suas palavras com emojis que revelam seus sentimentos.

O relacionamento começou a se desenhar em janeiro, quando Gil curtiu uma foto de Heitor que mostrava o jovem sem camisa, ao lado de sua cadela, Nina. Desde então, a conexão entre os dois só tem se fortalecido. Recentemente, Heitor compartilhou outra imagem com a cadela, e Gil não perdeu a oportunidade de se declarar, chamando-o de "meu amor lindo", um gesto que foi reciprocado com carinho por Heitor, que o chamou de "meu lindão".

Heitor, natural de Goiás, atualmente reside em Uberlândia, Minas Gerais, onde estuda odontologia. Além de focar na carreira, ele compartilha sua rotina fitness com seus 23 mil seguidores, mostrando-se ativo nas redes sociais com postagens de treinos e viagens. O jovem já explorou diversos destinos, incluindo Cancún e várias cidades do Nordeste e Sul do Brasil, sempre mantendo uma presença vibrante online.

Além de seu amor pela academia, Heitor é geminiano e católico, traços que ele revela em suas postagens. Suas fotos frequentemente o mostram em sunga e sem camisa, exibindo o resultado de seu esforço físico. Essa combinação de interesses, junto com o novo romance com Gil, tem atraído a atenção de fãs e seguidores, que torcem pelo casal.

Observatório dos Famosos.