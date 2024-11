Cridemar Aquino celebra destaque dado aos negros em novela de época

Cridemar Aquino é o dono do bar Gente Fina na novela Garota do momento - (crédito: Fabio Rocha/Globo)

Em Garota do momento, o ator Cridemar Aquino é Sebastião Machado, que, junto com esposa Vera interpretada pela atriz Tatiana Tibúrcio e amigos na história, funda o Clube Gente Fina. Um lugar que vai movimentar a trama com bailes memoráveis e acolhimento. Sebastião ama uma roda de samba e abraça a todos que chegam ao clube.

"Essa novela se passa no final da década de 50, e nessa época os jornais, revistas e a própria televisão, que estava chegando em território brasileiro, não queria falar muito sobre assuntos relacionados aos negros naquele momento por motivos óbvios, ligados ao racismo estrutural", comenta Cridemar.

A atual novela das 18h tem como protagonista uma atriz preta, Duda Santos. "Agora estamos vivendo um outro momento e temos a possibilidade de recontar essa parte dessa história, incluindo os negros dentro desse contexto, e estar neste núcleo de atores negros representando uma família daquela época é de importantíssima relevância para história do Brasil".

O Clube Gente Fina é uma alusão ao Renascença Clube, um dos muitos clubes criados por negros na primeira metade do século passado. "Achamos importante dar visibilidade nessa novela a esse tipo de espaço de liderança preta onde reinava sempre alegria, cultura, acolhimento e articulação do movimento negro por direitos civis".

Lugar de fala

O ator tem lugar de fala sobre o assunto. Morador da Baixada Fluminense, ex-presidente da Associação de Moradores do seu bairro Venda Velha em São João de Meriti, ele superou e ainda supera obstáculos para avançar e conquistar espaço na teledramaturgia.

Ganhador do prêmio Shell de Teatro Brasileiro na categoria de Melhor Ator pela interpretação de Laila no espetáculo Joãosinho e Laila — Ratos e urubus larguem a minha fantasia em 2023, Cridemar já participou de inúmeras peças de teatro e de vários filmes no cinema. Na TV, fez parte do elenco principal da série Subúrbia, em 2012, e das novelas Meu pedacinho de chão, em 2014, Quanto mais vida, melhor!, em 2021, e em flashbacks da novela Vai na fé, em 2023, como pai da personagem principal, Sol, vivida por Sheron Menezzes.