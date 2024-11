Mc IG se apresenta no Festival Luz no dia 14 de novembro

Misturando tecnologia e música, o Festival Luz está na terceira edição e toma conta da Arena BRB Mané Garrincha. Trazendo grandes shows e até experiências interativas com inteligência artificial, MC IG e Oruam comandam a noite da quinta-feira (14/11). Para o sábado (16), a line up conta com Jessica Brankka, Antdot e Rooftime, com uma noite centrada na música eletrônica.

MC IG, grande nome do funk nacional e conhecido pelo projeto Let´s Go, comenta que o festival é muito importante para trazer outros gêneros para a capital, que é conhecida pelo rock. “Estar na line de um festival tão grande quanto esse, 100% voltado ao funk e ao trap, em Brasília, me faz acreditar que vivemos hoje a música do nosso tempo, a nova música popular brasileira, que reúne crianças, jovens e idosos para curtirem um dia especial. É muito gratificante! E isso é um trabalho que vem sendo feito desde de Tribo da Periferia até hoje. É muito bom fazer parte disso”, destaca o artista.



O MC ainda relata que gosta muito de estar na capital e que é sempre surpreendido pelo público. “A gente não tem dimensão às vezes do quanto um público de outro estado, que não necessariamente tem o Funk como sua música mais ouvida, acompanha nosso trabalho. E Brasília sempre me passa essa sensação. Público receptivo, caloroso e amante do nosso funk”, comenta o paulista.



Sobre Let´s Go 5, próximo lançamento do cantor que promete ter artistas como Travis Scott, Poze do Rodo e Ryan SP, MC IG comenta que se for muito pedido, os fãs podem receber algo especial. “Let 's Go 5 tá vindo aí e muito, mas muito em breve mesmo todo mundo poderá ouvir a continuação desse projeto de sucesso pelo qual temos tanto carinho. Aguardem novidades”, finaliza.