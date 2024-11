Coletivo Bruta realiza evento de música eletrônica na Casa da Árvore

O coletivo Bruta realiza, neste sábado (23/11), um evento de lançamento de EP’s de artistas locais na Casa da Árvore (813 sul), de 14h até as 22h. O evento é resultado da iniciativa Bruta Sounds Labs e é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF) com objetivo de fomentar e integrar artistas da música eletrônica do DF e promover capacitação por meio de oficinas e mentorias. Até agora, o projeto já realizou o lançamento digital de quatro EP’s de sete artistas locais que vão se apresentar ao vivo neste sábado (23/11), na Casa da Árvore. Leia também: Álbum póstumo de Mac Miller, “Ballooning”, ganha data de lançamento

A Bruta é um coletivo original e independente de Brasília que busca produzir e celebrar a diversidade da música eletrônica na cena local. Criado em 2020 por Alexandra Kopp (DJ Alix), Hainy Nercessian (DJ Armeniatek) e Nathália Milhomem (DJ Slow), o coletivo deu origem ao Bruta Sounds Labs, uma parceria com o produtor e cofundador da Casa da Árvore, Arthur Marques.

Sobre o projeto, o coletivo relata: "A natureza e os minerais inspiraram o nome Bruta — pedra bruta, assim como é encontrada na natureza. O Bruta surgiu da nossa necessidade, enquanto artistas, de produzirmos música eletrônica numa cidade sonoramente estéril, o coletivo veio de um desejo em ver mais produção autoral na cidade. Nosso principal objetivo é fomentar a produção eletrônica em Brasília afim de, coletivamente, desenvolver uma identidade sonora local autêntica. A identidade de Brasília é a base do projeto e está em todos os processos, desde a capacitação até o lançamento dos artistas brasilienses, a busca pelo SOM de Brasília é, desde o começo, o catalisador de todo o projeto."

O evento na Casa da Árvore vai contar com uma roda de conversa aberta sobre o universo da produção musical e do meio DJ, com tradução simultânea em libras, assim como uma programação de apresentações de 11 artistas com live sets e DJ sets, junto de projeções visuais para uma maior imersão artística. Haverá também apresentação dos EP's produzidos a partir da capacitação promovida pelo Bruta Sounds Lab, sendo eles: Camadas, por Luu Li; Anos Perdidos, por Francisco Raupp; Eletric Há, por Úrsula Zion e Hatiora Rosea, por Tonico, Mandi, JWellz, e Truecall.

Sobre as expectativas para o futuro do projeto, o coletivo comenta: "Queremos expandir o projeto! Num futuro próximo, pretendemos aprimorar e incluir imersões sonoras mais longas e aumentar o número de lançamentos com artistas brasilienses. O DF é cheio de talentos incríveis que precisam ser ouvidos e nós persuadimos mediar esta escuta."