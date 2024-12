Banda Go Back to 80´s faz show no Galpão 17 nesta sexta-feira (6/12)

Go Baco to 80´s - (crédito: Christiano Laborphoto)

O Galpão 17 recebe a banda Go Back 80’s nesta sexta-feira (6/11). O grupo vai além de ser apenas uma banda cover e faz verdadeiro tributo à rica história do rock nacional. A nostalgia cumpre um valor precioso para eles, pois, como diz o nome da banda, o objetivo é navegar por memórias, cantar músicas que fazem parte da histórias das pessoas. Os espetáculos ao vivo são cuidadosamente elaborados, garantindo que cada show seja uma experiência memorável. O público pode esperar um repertório que não apenas reinterpreta, mas também homenageia as músicas que moldaram gerações. Ingressos disponíveis no site da Galpão 17.

O Go Back 80’s nasce do reencontro de cinco amigos que queriam reviver os tempos de banda em Brasília. A conexão estabelecida entre eles e com o público é palpável e o repertório vibrante das apresentações garante alguns fãs fieis do grupo. A Go Back 80’s convida todos a se juntarem a eles nessa jornada, onde a música se torna um elo que une diferentes gerações. “Eram outros tempos, hoje a difusão do Rock depende das mídias. Gostava quando eram as mídia físicas, mas acredito que o legado deste gênero continua em pé. Ainda é uma forma lúdica de fazer arte e lidar com as emoções”, diz Tex, guitarrista da banda.

Além de reviver os clássicos, a Go Back 80’s também se preocupa em apresentar arranjos que dialogam com o público contemporâneo. Essa modernização das músicas é feita de maneira respeitosa, mantendo a essência das canções, mas trazendo uma nova perspectiva que pode encantar tanto os fãs de longa data quanto aqueles que estão conhecendo o rock nacional pela primeira vez. A banda se empenha em garantir que suas interpretações sejam relevantes, permitindo que as novas gerações se conectem com a rica herança musical do passado.

Com um compromisso inabalável com a qualidade e a autenticidade, a Go Back 80’s se destaca no cenário musical brasileiro. A dedicação dos integrantes, a escolha criteriosa do repertório e a energia contagiante dos shows fazem desta banda uma verdadeira referência para quem deseja celebrar o rock nacional dos anos 1980. Se você ainda não teve a chance de sentir a magia desses momentos, não perca a oportunidade de vivenciar um show da Go Back 80’s e embarcar em uma viagem emocionante pelo tempo. O show visa celebrar os últimos 40 anos do rock brasileiro com clássicos dos Titãs, Legião Urbana, Barão Vermelho e muito mais.





Serviço

Go Back to 80's, 40 anos do rock Brasil

Sexta-feira (6/11), a partir das 21h, no Galpão 17 - SMAS Área Especial G Conjunto A Lotes 16 e 17, Brasília. Ingressos disponíveis no site da Galpão 17

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel