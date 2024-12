Escolas públicas do DF recebem projeto que ensina a prática da viola

O projeto Núcleo de Ensinamento da Viola retomou as atividades este ano e tem como objetivo oferecer cursos gratuitos a alunos de escolas de comunidades rurais do DF nas cidades de Planaltina, Brazlândia, Paranoá e Riacho Fundo 2. O projeto está ativo desde o dia 15 de janeiro e permanecerá até o dia 15 de dezembro.

Leia também: Os 100 melhores álbuns de 2024, segundo a Rolling Ston

As regiões contempladas com a visita do projeto Núcleo de Ensinamento da Viola são Taquara em Planaltina; Curralinho em Brazlândia; PAD-DF no Paranoá; e CAUB-1 no Riacho Fundo 2. A iniciativa beneficia mais de 80 alunos e o foco são alunos matriculados na rede pública do DF com idade entre 12 e 29 anos. Com direção do Clube do Violeiro Caipira, com gestão de Luiz Fernandes, o evento conta com uma equipe de profissionais da área de gestão cultural, historiadores, comunicadores e professores de música licenciados.

Leia também: Como Mike Shinoda conseguiu convencer a contratação de Emily Armstrong

O projeto tem como objetivo formar conhecedores da cultura popular por meio da música e despertar o interesse pelo aprofundamento histórico, pela formação e profissionalização musical. O Núcleo de Ensinamento da Viola tem duração de 12 meses e se encerra no dia 15 de dezembro.

Leia também: Rita von Hunty traz para a UnB aula sobre cultura e sexualidade

Serviço

Projeto Núcleo de Ensinamento da Viola

Até dia 15 de dezembro, nas unidades CED 4 em Brazlândia, CED Agrourbano Ipê no Riacho Fundo 2, no CED Taquara em Planaltina e no PAD-DF no Paranoá.