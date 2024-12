Longa sobre mamulengo filmado em Brasília procura atores e figurantes

O filme A maldição do mamulengo, que une documentário e ficção para retratar a tradição do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, iniciou as filmagens no Distrito Federal. A produção está com inscrições abertas para interessados em fazer parte do elenco até o dia 7 de dezembro. São 38 vagas destinadas a jovens, adultos e idosos, com atenção especial à representatividade. Os interessados devem acessar o formulário de inscrição disponível no site oficial da Cinese Audiovisual.

A produção inclui ensaios em janeiro de 2025 e o início das gravações em fevereiro, que passarão pelo DF, Goiás e Pernambuco. A manifestação artística é reconhecida como patrimônio cultural imaterial pelo IPHAN, e vai ganhar nova vida no cinema com o projeto dirigido por LeoMon. “O mamulengo não é apenas teatro; é história viva. Por isso, queremos que o elenco reflita toda a riqueza e pluralidade dessa tradição", afirma o cineasta.

O filme busca criar um paralelo entre a prática do folguedo popular e sua relevância para a construção da identidade cultural no Distrito Federal, região que abriga o maior número de mamulengueiros fora do Nordeste. O longa trará entrevistas com mestres, brincantes, musicistas e bonequeiros, além de momentos ficcionais que recriam o imaginário e as lendas em torno dessa arte.

